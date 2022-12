Kanye West não vai mais comprar a rede social Parler; entenda o motivo

O rapper estadunidense Kanye West cancelou a intenção de compra da plataforma Parler em comum acordo com a controladora da rede social. O comunicado foi divulgado na última quinta-feira (1º) pela Parlement Technologies.

"Essa decisão foi tomada no interesse de ambas as partes em meados de novembro", disse a empresa em nota.

Parlement Technologies Controladora da rede Parler "Parler continuará buscando oportunidades futuras de crescimento e evolução da plataforma para nossa vibrante comunidade".

Conforme o Correio Braziliense, os debates de aquisição da Parler foram anunciados em outubro, que ainda detalhou possibilidade do negócio ser fechado ainda no quarto trimestre de 2022.

A Parler é uma das redes sociais que se busca ser uma alternativa ao Twitter, plataforma recém-adquirida pelo bilionário Elon Musk.

Compra do Twitter

O bilionário Elon Musk afirmou ter comprado o Twitter, na manhã do dia 27 de outubro, às vésperas da conclusão do acordo. O anúncio foi feito na conta pessoal do empresário na rede social. Na carta publicada, ele comenta sobre a motivação em adquirir o Twitter.

A companhia ainda não se pronunciou para confirmar a compra. O prazo para Musk encerrar a negociação era até dia 28 de outubro. Desde abril deste ano, o acordo entre o bilionário e a empresa passava por idas e vindas.

"A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum", escreveu Musk na publicação.