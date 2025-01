Justiça nega pedido para apagar Edir Macedo de documentário da Netflix

A Justiça de São Paulo negou o pedido do bispo Edir Macedo, dono da Record e fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, para que a Netflix apague a imagem dele do documentário “O Diabo no Tribunal”, de 2023. As informações são do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

O projeto mostra um julgamento ocorrido nos Estados Unidos no qual uma possessão demoníaca foi utilizada como argumento de defesa em um caso de assassinato. No processo, o bispo chamou o documentário de "sensacionalista" e disse que sua imagem foi veiculada duas vezes em "sessões de libertação", sendo que os fatos narrados no filme são relativos a denominações religiosas que não têm relação com a Universal.

As imagens captadas para o documentário foram feitas em reuniões nas quais fiéis da Universal buscam "se libertar de males espirituais". O bispo Renato Cardoso, que também aparece no filme, é coautor da ação contra a Netflix.

“As imagens pessoais foram incluídas no filme sem a devida autorização no âmbito de um entretenimento claramente sensacionalista e de temática perturbadora, qual seja, uma possessão demoníaca e um posterior assassinato brutal”, afirmam os bispos na ação.

Eles pedem que, caso não possa excluir as imagens, seus rostos sejam desfocados. A juíza Paula da Rocha e Silva, no entanto, negou o pedido, afirmando que “os religiosos aparecem em poucos segundos do filme, de tal modo que não se vislumbra, no momento, existência de dano grave”. A magistrada também alega que é difícil identificar Edir Macedo e Renato Cardoso nas imagens.

A decisão, no entanto, é de caráter provisório.