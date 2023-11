Justiça concede liberdade provisória ao agressor de Victor Meyniel

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade provisória ao estudante de medicina Yuri de Moura Alexandre, de 29 anos, acusado de agredir o ator Victor Meyniel. O réu teve a prisão preventiva revogada nessa quarta-feira (8), segundo informações da revista Quem.

A decisão foi do juiz Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica a Yuri. Ele também não poderá deixar o país e está proibido de se comunicar com a vítima.

Segundo o magistrado, a liberdade foi concedida porque o estudante é réu primário e "não apresenta histórico de agressões, de ofensas nem de envolvimento em qualquer tipo de confusão. Tudo indicando, assim, que sua liberdade não oferece risco à sociedade", disse.

Veja também

Ricardo Brajterman, advogado do artista, alegou que a decisão da Justiça já "era o esperado pela defesa, após o acusado ter ficado cerca de dois meses preso", afirmou à publicação.

As agressões ocorreram na manhã do dia 2 de setembro, em um prédio em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Além de espancar Victor, o réu teria o ofendido com expressões homofóbicas.

RELEMBRE O CASO

A denúncia do Ministério Público relata que Yuri encontrou a vítima em via pública e o convidou para sua casa. Ao chegar ao local, os dois começaram a beber e se relacionar de forma mais íntima.

Mas com a chegada de outra pessoa, a amiga com quem o réu dividia apartamento, a situação mudou. Yuri teria alterado o comportamento, começado a gritar com Victor e agir agressivamente. Além de ter o empurrado com violência, Yuri o expulsou do imóvel.

Victor foi até a portaria do prédio e se surpreendeu com o réu no local. O ator reclamou do comportamento do denunciado, rememorando que ambos haviam tido uma relação íntima recentemente e expondo sua homossexualidade em público.

Yuri então começou a xingar a vítima com palavras homofóbicas e a agredi-la com diversos socos em seu rosto e cabeça. Segundo o MP, policiais militares conseguiram encontrar o acusado em seu apartamento após as agressões.