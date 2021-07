Justiça bloqueia contas bancárias de Galvão Bueno para pagamento de dívida, diz jornal

O narrador Galvão Bueno, de 70 anos, teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça para liquidar dívida de R$ 1,3 milhão. O débito foi homologado pela 9ª Vara Civil de São Paulo. As informações são do Jornal O Dia.

Virtual Promoções Participações

Conforme o veículo, Galvão foi avalista no empréstimo de R$ 1,6 milhão pela Leste Credit (Fundo de Investimento) para sua empresa, a Virtual Promoções Participações.

O processo começou em junho, mas houve um acordo com desconto de cerca de R$ 421 mil do valor total da dívida. Galvão chegou a pagar R$ 600 mil, mas restavam ainda duas parcelas de R$ 120 mil.

Diante da falta de pagamento destas duas prestações, a cobrança ocorreu sobre o valor integral de R$ 1,3 milhão, com juros e correções contratuais.

Penhora

O credor solicitou a penhora dos valores do narrador e de seus familiares, que também foram avalistas. Nas contas de Galvão, foram encontrados R$ 1,4 mil, já bloqueados.

Já em nome de sua esposa, Desirée, foram bloqueados cerca de R$ 90 mil. Também houve bloqueio de apenas R$ 26 encontrados nas contas da empresa Virtual Promoções e Participações Eireli, além de R$ 4,3 mil nas contas em nome de Letícia, filha do narrador.