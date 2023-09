Junno Andrade assume paternidade do terceiro filho após exame de DNA

O ator e apresentador Junno Andrade, de 60 anos, reconheceu, na tarde desta sexta-feira (29), a paternidade de Eduardo Tadeu Mattos de Oliveira, de 38 anos.

O rapaz, natural de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, entrou na Justiça em 2021 pedindo o reconhecimento de que o artista é seu pai após tentar um exame de DNA. Na época, o advogado de Eduardo chegou a afirmar que não havia dúvidas quanto à paternidade, e exigiu que o nome do ator fosse inserido na certidão de nascimento do seu cliente.

O mesmo advogado ainda disse que pretendia conseguir uma indenização de R$ 100 mil após uma suposta “conduta ilícita de Junno (de não realizar o DNA por vontade própria)". Explicou, ainda, que a atitude do famoso "vai além quando promove dentre os membros consanguíneos uma discriminação paternal, tendo os filhos próximos todo o reconhecimento e direitos vindos do exercício da paternidade, enquanto Eduardo foi afastado deste convívio”.

Relacionamento

Ainda em 2021, Eduardo contou para a colunista Fábia Oliveira detalhes do relacionamento do ator com sua mãe. “Ele e minha mãe, Isabel, namoraram um tempo, chegaram a morar juntos, mas eles brigaram e Junno foi embora para São Paulo. Nos conhecemos quando eu fiz 12 anos. Desde então, ele sabe da minha existência”, declarou.

Junno, na ocasião, disse para a mesma colunista que viveu um breve romance com Isabel. “Eu não cheguei a namorar a Isabel. A gente ficava. Depois eu o conheci. Ele passou uns três dias lá em casa com a gente, mas tinha um comportamento estranho e eu mandei ele logo de volta para a casa da mãe dele. Ele não se parece comigo. De qualquer forma, estou disposto da fazer o exame de DNA e resolver a questão. Se ficar comprovado que ele é meu filho, é claro que vou assumir”, declarou.

Em nota enviada para o site da Quem, por meio da assessoria de imprensa, o namorado de Xuxa mostra que mudou o discurso após saber do resultado positivo do teste. Ele afirmou que pretende criar laços com o filho, e apresentou outra versão, de que foi privado do contato com o filho nesses anos todos.

Vale lembrar que Junno Andrade já tem dois outros filhos: logo após seu primeiro relacionamento, veio ao mundo Vinícius Andrade, que nasceu em 1988. Depois, o galã namorou a modelo Giuliana Masiviero, tendo a segunda filha, Luana, nascida em 2004.