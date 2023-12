Junior explica decisão de não mostrar rosto dos filhos

O cantor Junior participou do “Mais Você”, na Globo, nesta segunda-feira (25), e explicou a decisão dele e da esposa, Mônica Benini, de não mostrar o rosto dos filhos: Otto, de 7 anos, e Lara, de 2.

“Eu faço esse esforço, tento preservá-los para ter vida mais tranquila. Não me arrependo da exposição que tivemos [com a dupla Sandy & Jr.], mas, hoje em dia, com redes sociais, tento preservá-los ate pela tranquilidade e segurança", afirmou.

Otto, no entanto, acompanhou a turnê de 2019 do pai e da tia, “Nossa História”, e pôde ser visto pelos fãs dos artistas no palco, já que ele também toca instrumentos musicais.

Lembranças sobre 'Sandy e Jr'

Também no “Mais Você”, Junior relembrou o fim da dupla Sandy & Jr., em 2007. Ana Maria Braga, apresentadora do programa, mostrou anúncio que os irmãos fizeram durante participação no “Domingão do Faustão” naquele mesmo ano.

“Foi difícil entender o que era isso, o que estava acontecendo. Era uma certeza muito grande, um movimento certo. Não imaginava o que viria pela frente e, olhando para trás, estávamos certinho”, disse o cantor