Julio Iglesias é detido em aeroporto por comida excessiva em malas

Julio Iglesias, 80, foi detido e teve a bagagem confiscada, ao desembarcar no aeroporto Punta Cana, na República Dominicana, no último 10 de janeiro. Conforme o programa espanhol Fiesta, da TeleCinco, o artista vinha das Bahamas, no Caribe, e estava com 42 quilos de comida em sua mala.

Na bagagem do artista estavam alimentos como morangos, framboesas, rúcula, cogumelos, mirtilos, alface, feijão e acelga, entre outros. A situação, entretanto, foi tratada como mal-entendido.

Durante o programa, a apresentadora Makoke, com quem já teve um relacionamento, relatou que Luis Abinader, presidente da República Dominicana, e Milagros Germán Olalla, ministra da Cultura, pediram desculpas ao cantor.

O país enfrenta uma crise na agricultura após uma infestação de mosca, por isso, todos os alimentos foram inspecionados.