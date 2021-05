Juliette não renovou contrato com a Globo após o fim do BBB 21, afirma emissora

Ao contrário do que se especulava na internet, Juliette Freire, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, não renovou contrato com a Rede Globo. A permanência de alguns ex-BBBs na emissora, incluindo Gil do Vigor, que já assinou contrato, é considerada comum.

Confirmação foi dada pela própria Globo, em nota emitida à sites de entretenimento nesta quinta-feira (13).

A BPM Comunicação, que gerencia os trabalhos de Juliette, publicou esclarecimento no Instagram. Empresa negou que a paraibana estivesse escalada para apresentar o programa "É de Casa", da TV Globo. Informação havia sido divulgada pelo colunista Nelson Rubens.

Legenda: Empresa gerencia carreira de Juliette e é a mesma da cantora Anitta Foto: Reprodução/Instagram

Sucesso

O sucesso da paraibana, classificada como o novo "fenômeno", explodiu mais ainda após o reality e ela já conta com 28.8 milhões de seguidores no Instagram.

Juliette recebeu 90,15% dos votos e levou R$ 1,5 milhão que disputou com Camilla de Lucas e Fiuk, que ficaram com o segundo e terceiro lugar, respectivamente. Além do prêmio, a paraibana conquistou milhares de seguidores e o mercado publicitário.