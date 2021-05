Juliette ganha massagem de Fiuk no BBB 21 em tarde de spa

Os finalistas do BBB 21 ganharam uma tarde de spa na área externa da casa, nesta segunda-feira (3). Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette foram de roupões curtir hidromassagem, massageador para os pés, além de um banquete em ação de um dos patrocinadores do programa.



Logo ao chegar à área de massagem, Fiuk questionou se a paraibana gostaria de ganhar uma massagem. Ela logo confirmou que sim. Na área externa, o trio comeu entradas e experimentou algumas das máquinas de massagem.

Após comer frutas, Fiuk questionou: "vai querer a massagem Juliette?". De imediato, ela se colocou a disposição. Na maca de massagem, a paraibana disse: "Ai Fiuk que sonho! Me belisca", falou rindo a sister.

Fiuk ainda serviu champanhe para Camilla de Lucas e Juliette. O cantor brincou em falar francês e a paraibana entrou na onda: "Você tá imitando o Zé Bonitinho?".

O top 3 do BBB 21 foi decidido no domingo (2) e Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam a grande final e o prêmio e R$ 1,5 milhão. Gilberto foi o último eliminado e levou o 4º lugar do programa.

A grande final acontece nesta terça-feira (4). O trio irá assistir ao programa com os espectadores. Tiago Leifert apresentará, pela primeira vez, toda a edição direto do jardim do BBB 21.