Juliette diz que já usou quase todo o prêmio do BBB 21 para ajudar família: 'daqui a pouco acaba'

Juliette Freire, grande campeã do BBB 21, revelou que já gastou quase todo o prêmio recebido como premiação no reality show. Até então, ela comprou casa para os três irmãos e está construindo uma para o pai dela, na Paraíba.

A influenciadora foi questionada sobre o assunto em uma livrem quando citou o que já teria providenciado com a quantia de R$ 1,5 milhão, recebida ainda no primeiro semestre deste ano.

"Por enquanto só, mas eu quero usar todo o meu dinheiro do prêmio para ajudar a minha família, que é o que eu fui fazer lá, então está sendo feito. Daqui a pouco acaba, porque eu vou fazer tudo que tenho direito", explicou durante a transmissão.

Juliette e o sucesso fora do BBB

Atualmente com 32,6 milhões de seguidores no Instagram, Juliette já tem se encaminhado além da carreira de ex-BBB. O EP homônimo da paraibana foi um dos principais lançamentos musicais recentes e, além disso, ela tem contrato publicitário com diversas marcas brasileiras.

"Agora estou muito satisfeita. Meu sonho é que minha música consiga tocar as pessoas, como está sendo. Meu sonho é que tudo isso se mantenha, tenha sentido e eu seja feliz e leve", declarou Juliette.