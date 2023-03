Juliette deixa de seguir Cara de Sapato após expulsão por assédio no BBB 23

A cantora e vencedora do Big Brother Brasil 21 Juliette não segue mais o lutador Cara de Sapato no Instagram. O "unfollow" foi dado após o participante ser eliminado do reality por assediar a mexicana Dania Mendez nesta quinta-feira (16). Pelo mesmo motivo, o funkeiro MC Guimê também foi expulso.

Legenda: Sapato foi apontado como affair de Juliette Foto: Reprodução/Redes sociais

O lutador já havia sido apontado como affair da paraibana, conforme a revista Contigo!. Eles se seguiam e tinham fotos com outros conterrâneos da Paraíba.

Legenda: Cara de Sapato foi apontado como affair de Juliette Foto: Reprodução/Instagram

Durante a expulsão de Sapato e Guimê, Dania se sentiu culpada e chorou pelo ocorrido. Nas redes sociais, Juliette comentou que "só queria abraçar Dania".

EXPULSÕES

Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos do BBB 23 na noite desta quinta-feira (16) após assediarem Dania Mendez, participante do ‘La Casa de los Famosos’ que faz intercâmbio no reality brasileiro. A decisão foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

Antes da expulsão, o programa exibiu uma sequência de imagens da festa do líder Guimê, entre a noite de quarta-feira (15) e a madrugada desta quinta. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar possível crime de importunação sexual.

Em determinado momento da noite, MC Guimê passou a mão no corpo de Dania, que ficou visivelmente desconcertada. As imagens também mostram, em outro momento, Cara de Sapato segurando a cabeça de Dania para beijá-la.

Também foi mostrado o momento em que Dania conversou com os produtores do 'La Casa de los Famosos' sobre as cenas registradas durante a festa. Tadeu ressaltou que, mesmo que Dania não tenha denunciado a situação, os dois brothers quebraram as regras do programa.