Juliette dança forró com Rodolffo no BBB 21 e solta: 'Paraíba é mais xote. Fortaleza é mais rodando'

A advogada Juliette e o cantor sertanejo Rodolffo dançaram muito forró na festa do líder no BBB 21, na madrugada desta quinta-feira (4). Ao som de "Xote da Alegria", do grupo Falamansa, os participaram fizeram diversos passos e até ficaram coladinhos.

Rodolffo puxou Juliette pelo braço e foi correspondido por ela. Com braços e pernas colados, os dois curtiram o forró universitário do grupo Falamansa. Após fazer movimentos com viradas de braço, a advogada explicou ao sertanejo as diferenças entre os tipos de forró por região do Nordeste. "O forró da Paraíba é mais xote. O de Fortaleza é que é mais rodando",

Com os olhares voltados da casa, Juliette falou para Rodolfo: "Calma, pô! Sou dançarina não, sou cantora", comentou rindo a sister. Nas redes sociais, o público logo destacou o vídeo dos forrozeiros. Eles ainda dançaram "Menina Mulher da Pele Preta" na interpretação de Forróçacana.

Assista:



Apaixonada por forró

Quem acompanha a participação de Juliette na casa percebe o carinho da paraibana pelo forró. Em outra ocasião, ela cantou "Chamego ou Xaveco" e "Me Usa", sucessos nos anos 1990, na cozinha da casa.

As cantoras de forró Sâmya Maia e Walkyria Santos, interpretes das canções,