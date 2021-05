Juliette anuncia primeira live para interagir com fãs após o fim do BBB 21

A campeã do Big Brother Brasil (BBB) 21, Juliette Freire, faz sua primeira live após o fim do reality neste sábado (15). Transmissão ao vivo marcada no Instagram da paraibana foi anunciada na noite desta sexta-feira (14).

"A patroa mandou avisar que para acalmar os corações dos cactos desse mundão, amanhã tem live!!! Nesse sábado, às 20h. Bota o despertador!", avisou o perfil de Juliette no Twitter.

Legenda: Transmissão ocorre no Instagram @juliette Foto: Divulgação

Pouco mais de 10 dias desde que ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão, a paraibana terá a chance de interagir com seus fãs, intitulados de "cactos". Rotina de reuniões e trabalhos tem feito ela apareceu pouco nas redes sociais.

"Só quero entregar um negócio bom para vocês.. olha, não tem tempo pra respirar", comentou Juliette no Instagram Stories nesta sexta.