Juliette comenta frase de Ricardo antes de eliminação no BBB 23

Uma frase dita por Ricardo, na noite dessa terça-feira (14), antes do paredão que culminou na eliminação de Larissa do BBB 23, chamou atenção de Juliette, vencedora da edição de 2021.

Ao ser questionado por Tadeu Schmidt como estava se sentindo na berlinda, Ricardo fez uma comparação com um cacto, marca registrada de Juliette desde que participou do programa.

“Ontem eu fiquei correndo na esteira e só me veio à cabeça: 'Ricardo, o que você é?'. Me veio um cacto. O cacto, por mais espinhos que ele tenha, ele tem a sua beleza, mas a Biologia diz que os espinhos são decorrentes da escassez de água, então ele não pode ter folhas para não perder tanta água. E eu tenho os meus espinhos, devido a algumas coisas que aconteceram comigo no passado, mas a gente tem que ir reparando”.

No Twitter, a cantora comentou a frase: “Eu sabia que era amor! Você é chato, mas é gente boa. Acontece”, escreveu ela.

Durante o BBB 23, Ricardo já disse que Juliette era chata, e os fãs da cantora e ex-BBB chegaram a subir a tag “Fora Alface” nas redes sociais.

Com a analogia ao cacto, Ricardo acabou ganhando o coração dos fãs de Juliette. Nos comentários do post da cantora, vários deles declararam torcida para o brother. “Cactos com Alface”, escreveu um. “Ele te ama, Ju. União Cactos com Alfaces”, disse outro.