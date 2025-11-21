Juju do Pix passa por cirurgia para retirar óleo mineral do rosto

A influenciadora conhecida como Juju do Pix realizou a aguardada cirurgia para remover o óleo mineral que deformou seu rosto há mais de cinco anos. As primeiras imagens do procedimento foram divulgadas pelo médico responsável, Thiago Marra.

A intervenção marcou apenas a primeira fase do tratamento e exigiu cautela. “Fizemos um procedimento conservador, como combinado, mas ainda assim conseguimos retirar muita pele e tecido. O tecido estava duro, enrijecido, totalmente impregnado por óleo mineral”, afirmou. Ele explicou que uma segunda etapa será necessária para remover mais material e aprimorar o resultado.

A cirurgia contou com o apoio dos médicos Alexandre Algarve e Alexandre Rezende, que classificaram o caso como um dos mais complexos que já enfrentaram. A equipe também divulgou uma prévia de como o rosto de Juju deve ficar após todas as intervenções.

Segundo Marra, a operação não teve custo para a influenciadora. Em 2021, Juju chegou a arrecadar R$ 20 mil por meio de uma vaquinha, mas decidiu doar o valor. Agora, ela planeja retomar sua carreira de humorista.

'Paguei por silicone industrial'

O médico relatou o desejo da paciente ao reforçar o respeito que ela merece: “A Juju do Pix é, antes de tudo, uma comediante. Ela é engraçada por natureza, faz a gente rir, traz leveza… e isso é o trabalho dela. Mas o fato de ser comediante não dá direito a ninguém de ofender. Independente da aparência física, que amanhã, se Deus quiser, vamos melhorar, ela merece respeito”.

Juju contou anteriormente que o problema começou em 2017, quando procurou uma clínica clandestina para um preenchimento facial. Ela acreditava estar pagando por silicone industrial, mas, anos depois, descobriu que recebeu outro produto.

“Eu paguei por silicone industrial. O rosto ficou muito diferente. Hoje fui buscar o exame e descobri que não se trata do silicone. Eu fui três vezes na pessoa que aplicou e olha o que colocaram no meu rosto: óleo mineral. E o que é o óleo mineral? Laxante para cagar! Eu fiz a primeira bombação, não vi resultado. Fiz três vezes. Encheram a minha cara de laxante. No primeiro ano ficou muito bom, e depois não parou de aumentar, deformar”, relatou em suas redes anos atrás, quando ainda buscava ajuda.