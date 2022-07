O vídeo do paranaense Roberto Daniel Pizzolatto em que ele aparece cantando ao lado de um bode de estimação já soma mais de 11,9 milhões de curtidas até a manhã desta quinta-feira (7), seis dias após a publicação do registro no Tik Tok.

O jovem canta o hit "Apenas um neném", interpretada originalmente pela cantora Gloria Groove com parceria de Marina Sena.

Natural de Saudade do Iguaçu, no Paraná, Roberto Daniel tem 1,9 milhão de seguidores no Tik Tok, onde ele é conhecido como @oguridademencia.