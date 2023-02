José Mayer deve receber alta nesta segunda (27); período hospitalizado foi 'difícil', diz ator

Internado desde o dia 7 de fevereiro, o ator José Mayer, de 73 anos, revelou que deve receber alta nesta segunda-feira (27) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. O período na unidade de saúde foi definido como "difícil" pelo artista, que foi hospitalizado às pressas devido a um sangramento interno no pulmão.

A atualização do quadro de saúde foi detalhada em um áudio divulgado por ele, nesse domingo (26), nas redes sociais. "Vou receber alta médica amanhã, dia 27, e vou poder voltar para a minha casa após ficar 19 dias internado na Casa de Saúde São José para cuidar da recuperação da minha saúde", disse.

Há 20 dias, José Mayer foi levado para a unidade hospitalar depois de sentir fortes dores e teve que permanecer no local, dando entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI), após exames indicarem um sangramento alveolar no pulmão - hemorragia que pode ser persistente ou recorrente.

Ao UOL, a assessoria do artista explicou que ele, na verdade, teve uma recaída de uma doença autoimune com a qual lida desde 2017, a Granulomatose de Wegener.

Na gravação desse fim de semana, o ator também falou sobre o tempo que permaneceu hospitalizado. "A dor e o sofrimento surgem em nosso caminho às vezes, porque são fatos normais na vida de qualquer um, não é? [...] É ilusório imaginar que a vida possa estar sempre sob nosso controle", disse.

Por fim, ele fez um desabafo: "Foi um período difícil, sim, mas acho que mesmo da dor a gente pode tirar lições importantes", completou. "Aproveito para agradecer, de todo o meu coração, aos profissionais de saúde que cuidaram de mim e a todos vocês que me sustentaram com carinho e orações".

O último trabalho do artista na TV foi em 2017, na novela “A Lei do Amor”. No mesmo ano, o ator foi denunciado pela assistente de figurino Susllem Tonani por assédio durante as gravações do folhetim. Mayer admitiu que errou e pediu desculpas por sua atitude.

Atualmente, ele vive recluso em sua casa na região serrana do Rio de Janeiro, ao lado da esposa.