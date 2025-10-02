José Loreto se apresenta como Chorão em show ao vivo

Durante as gravações de "Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz?", José Loreto impressionou o público com sua entrega ao interpretar Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Na noite dessa quarta-feira (1º), o ator se apresentou em um show ao vivo, homenageando o cantor e liderando o palco cantando os principais sucessos da banda.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram Loreto dublando as músicas e reproduzindo falas icônicas de Chorão, encantando os fãs que compareceram após convocação do próprio ator nas redes sociais. O evento também contou com um show especial da banda DZ6.

Baseado no livro homônimo de Graziella Gonçalves, ex-esposa de Chorão, o filme contará a trajetória de Alexandre Magno Abrão, desde o início de sua carreira musical até sua ascensão no cenário nacional. A produção abordará ainda sua relação com os colegas de banda e com Graziella.

O projeto é comandado pelos responsáveis pelo documentário "Chorão: Marginal Alado" (2019), Hugo Prata e Felipe Novaes, com roteiro assinado por Duda Almeida. "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?" estreia nos cinemas brasileiros em 29 de janeiro de 2026.