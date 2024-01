Jornalista Marcelo Pereira recebe alta hospitalar após internação por mal súbito

O jornalista Marcelo Pereira, que comanda a previsão do tempo nos telejornais 'Hora 1' e 'Bom Dia, Brasil', da Globo, e em outros programas da Globo News, recebeu alta nessa quarta-feira (10) após sofrer um mal súbito. A informação foi confirmada pelo Hospital e Maternidade Ribeirão Pires, unidade de saúde onde o profissional estava internado. Ele deve permanecer de repouso em casa nos próximos dias por recomendação médica.

Marcelo deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva do hospital no dia 6 de janeiro e foi diagnosticado com um "quadro de dor abdominal" e "instabilidade hemodinâmica".

"Durante a internação foi submetido a um tratamento medicamentoso e avaliado por especialistas, evoluindo com melhora importante do quadro de saúde. Deverá permanecer em repouso domiciliar pelos próximos dias", diz a nota assinada pelos médicos Giovanni Zenedin Targa e Matheus Righi Santana Silva, diretores do hospital.

O jornalista passou mal no último sábado (6) enquanto se preparava para trabalhar. O caso aconteceu nos estúdios da emissora, em São Paulo.