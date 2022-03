Jornalista esportivo de 34 anos morre após fazer cirurgia bariátrica em Goiânia

Paulo Victor Damasceno, jornalista esportivo, morreu após fazer uma cirurgia bariátrica, em Goiânia. O comunicador tinha 34 anos e era conhecido como ‘PV’. Conselheiro tutelar da região noroeste da capital goiana, ele coordenava um projeto social de futebol para mais de 100 crianças.

De acordo com o portal G1 Goiás, fontes próximas ao jornalista afirmaram que PV fez a cirurgia no dia 9 de março, mas começou a passar mal durante esta semana. Paulo Victor ainda chegou a ser internado, mas morreu na noite da última quinta-feira (17).

Em nota, o Hospital Santa Mônica disse que não divulga informações sobre pacientes e "que todas as informações referentes aos atendimentos são repassadas diretamente aos pacientes e/ou às famílias", em "respeito ao sigilo médico e ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)".

O sepultamento do corpo de Paulo Victor foi realizado no Centro Comunitário do Jardim Curitiba, às 17h desta sexta-feira (18).

Carreira na comunicação

Paulo Victor foi locutor esportivo na Rádio Bandeirantes e na Rádio Difusora da capital. Coordenava o projeto ‘Escolinha Bola de Ouro’, que oferece aulas de futebol para crianças do Setor Jardim Curitiba III, e era conselheiro tutelar de Goiânia.