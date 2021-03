Jornalista da TV Globo, Ana Luiza Guimarães lamenta morte do marido: 'vou te amar pra sempre'

A jornalista Ana Luiza Guimarães, apresentadora do telejornal RJ2, da TV Globo do Rio de Janeiro, publicou uma foto e um texto, na última quinta-feira (18), lamentando a morte do marido, Dô Figueira.

"O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre, meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu", escreveu, sem revelar a causa da morte.

No post, ela recebeu mensagens de solidariedade, como dos também jornalistas Rodrigo Bocardi, Ana Paula Araújo, Fátima Bernardes, Márcio Gomes, Renata Capucci, Carol Barcellos, Patrícia Poeta, Leilane Neubarth e Alex Escobar.