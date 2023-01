Jornalista cearense no BBB 23? Repórter do Diário do Nordeste mostra detalhes e bastidores da casa

O BBB 23 ainda nem começou e, nas redes sociais, não se fala em outra coisa. Participante para lá, participante para cá, quem vai "tretar" com quem, quais vão ser as provas... Mas, afinal, onde os confinados vão disputar o prêmio desse ano nos próximos três meses? O Diário do Nordeste foi um dos poucos veículos convidados de todo o Brasil a entrar no local, nesta sexta-feira (13), e mostrar cada detalhe da tão sonhada e tão famosa "casa mais vigiada do Brasil".

A repórter Mylena Gadelha foi convidada para viver a experiência do #BBBXP, que, além de apresentar os cenários do BBB 23, mostra um pouco como será a rotina dos participantes.

Acompanhe o tour pela casa:

Logo ao entrar no imóvel, a jornalista recebeu um microfone igual ao que será usado pelos competidores. Depois, ela e os outros profissionais da imprensa e influenciadores convidados exploraram a área externa da casa, onde acontecem as festas e ficam os espaços para descanso, a piscina, o ofurô e a lavanderia.

Para entrar, de fato, na casa, os convidados passaram por uma dinâmica organizada pelos dummies. Quem tirasse uma bolinha branca do baú, escolheria alguém — entre os convidados — para sair do local. Já quem tirasse a bolinha dourada, poderia acessar a área interna do imóvel. Mylena conseguiu a bolinha dourada e avançou.

Foto: Divulgação/Globo

Dentro da casa, a repórter iniciou a visita pela sala e mostrou os detalhes da decoração, como os pêndulos de globos terrestres acima do sofá, as almofadas estampadas com mapas e as bússolas e as cabines telefônicas que enfeitam as mesas de centro.

No confessionário, que fica ao lado do cômodo, ela até arriscou "votar" em alguém para sair do game.

Tema da casa

A decoração deste ano da casa, como foi anunciado nessa quinta-feira (12), no 'Big Day', tem ares de lazer, curtição e aventura.

A casa inteira foi decorada com a premissa de 'viagens' e, dá para garantir, cada espacinho da nova casa vai ser capaz de fazer o público lembrar alguma viagem que fez na vida.

Novo look dos dummies

Se no BBB 22 os auxiliares do reality show usavam uma roupa azul, nesta edição o look é monocromático, em tons de branco. Apesar da troca, a inspiração nos bonecos de teste da indústria automobilística continua.

Foto: Mylena Gadelha

Sala cheia de detalhes

A sala de onde os brothers conversam com o apresentador Tadeu Schmidt ou interagem antes de provas e no dia a dia, tem um pouco de tudo. Fitinhas em alusão a Salvador, globos do mundo, lembrancinhas de cidades turísticas, um telefone típico das terras inglesas e até mesmo uma espécie de "ponte" com cadeados deve encantar os brothers e os espectadores.

Com uma pegada meio futurista, o confessionário representa algo parecido com os filmes que citam viagens no tempo. As cores fortes e fluorecentes mostram essa energia, que pode até influenciar na decisão dos jogadores. Quem sabe, né?

Banheiro e quartos

Legenda: Quartos dos brothers e sisters ganharam novas tématicas Foto: Mylena Gadelha/SVM

Enquanto isso, o banheiro do BBB 23 tem uma aura meio solar. A inspiração na Grécia deixou o cômodo mais claro e mais rústico, com pedras grandes aparentes, e pias idênticas às que existem em várias casas de praia.



Os quartos são outra atração à parte. Neles, os brothers devem passar a maior parte do tempo, já que a disposição desse cômodo muda, na maioria das vezes, a forma como eles se relacionam entre si durante o confinamento.

Um deles traz inspirações nas praias nordestinas. As camas laranjas, as paredes com imagens de coqueiros e até mesmo um dispositivo com as famosas pinturas de areia foram dispostos no cômodo para criar um espaço mais lúdico no cotidiano do jogo.

Já o segundo é todo baseado no fundo do mar, com várias almofadas de peixinhos e itens marinhos. A novidade fica por conta da primeira cama redonda do BBB, que ocupa um dos maiores espaços do quarto e pode abrigar bem mais do que uma pessoa durante a noite de sono.

Cozinha do BBB 23

Para os brothers que vão passar dificuldades na Xepa, o tema não podia ser diferente e quem já foi a uma casa de praia com os amigos vai se divertir.

Se os jovens adoram comer preparações rápidas em ocasiões desse tipo, os brothes que estiverem nesse grupo serão obrigados a comer com menos fartura que os do Grupo Vip. Mas o espaço é bonito, bem organizado e cheio de detalhes que remetem aos dias praianos.

Quarto do líder

Esse aqui, sem dúvida alguma, é o espaço mais importante para qualquer jogador do BBB. Foi com isso em mente que adentramos no cômodo e reparamos em cada detalhe, do mínimo ao maior, para entender como a cabeça dos integrantes que entrarem ali deverá trabalhar.

Acessórios pessoais e áreas coletivas

Legenda: Big fone, área externa e garrafas de brothers ganharam novos desenhos Foto: Mylena Gadelha/SVM

Durante o período na casa, é comum ver os confinados usando estilosas garrafas de água. No BBB 23, os objetos ganharam personalização com a temática turismo.

As peças em aço ganharam selos com paisagens de praia, montanha, botas, além do globo terrestre.

Uma novidade construída no entorno da piscina é um espaço dedicado a momentos de conversa entre os brothers e sisters. A ideia é ser um local para montar estratégias do jogo, além de boas fofocas

O temível big fone também ganhou nova roupagem. Dois aparelhos foram instalados em pontos diferentes. Um deles ganhou design de caixa de energia, com mensagem de "Cuidado! Alta tensão".

Legenda: Mapa com emojis de uso para formar estratégias de jogo Foto: Mylena Gadelha/SVM

O conhecido quadro para montar esquemas do jogo — principalmente para armar votos aos paredões — também ganhou novos ícones. Os avatares dos participantes ainda não foram revelados, mas os emojis foram fotografados pela repórter do Diário do Nordeste.

Em foto, é possível ver os desenhos de boia, baú, canhão, tubarão, quepe de marinheiro, ancora, nó de marinheiro em formato de coração, bote salva-vidas, luneta, bandeira pirata e manche de navio. O quadro para armações ainda constam com as inscrições "Líder", "Anjo", "Paredão" e "Bate e Volta".

BBB 23 estreia na segunda-feira (16)

O BBB 23 tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.

Conforme divulgação da TV Globo, o reality estreia na segunda-feira (16).

* A jornalista viajou a convite da Rede Globo.