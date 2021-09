Jornalista bilionário diz não planejar deixar herança ao filho: 'Pagarei faculdade e ele se vira'

Uma fala do jornalista norte-americano Anderson Cooper, de 54 anos, sobre a herança para seu filho, Wyatt Morgan, de um ano, repercutiu. O âncora da CNN em Nova Iorque, que tem uma fortuna avaliada em R$ 1 bilhão, disse não pretender repassar a fortuna ao herdeiro por acreditar que o maior legado a ser deixado é a educação. As informações são do Uol.

A declaração foi dada em entrevista ao podcast "Morning Meeting". "Não acredito em passar adiante quantidades enormes de dinheiro", explanou. "Não pretendo ter algum tipo de 'pote de ouro' para o meu filho. Farei como os meus pais diziam: 'Pagarei a faculdade e você se vira'", apontou.

Foto: Reprodução / @andersoncooper

Cooper é filho da estilista Gloria Vanderbilt. Segundo o portal Monet, quando Gloria morreu, deixou US$ 1,5 milhão em bens.

“Minha mãe deixou claro para mim que não há fundo fiduciário, não há nada disso", lembrou.

Anderson Cooper Jornalista "Não acredito em herdar dinheiro. Eu acho que é uma maldição”, afirmou.

Quem é Anderson Cooper

Foto: Reprodução / @andersoncooper

Anderson é um jornalista formado pela Universidade de Yale, em 1989. Atualmente, é âncora do programa Anderson Cooper 360°, da CNN. Em 2020, se tornou pai com o nascimento do filho Wyatt Morgan, através de uma barriga de aluguel.