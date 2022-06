Jornal britânico confunde namorada de Neymar, Bruna Biancardi, com Marquezine

O jornal britânico Daily Mail, ao divulgar um 'flagra' de Neymar com a sua atual namorada, Bruna Biancardi, em Miami, nesta quarta-feira (8), confundiu o nome da modelo e influenciadora com o da atriz Bruna Marquezine, com quem o jogador do Paris Saint-Germain (PSG) se relacionou até 2018.

O periódico publicou uma foto de Neymar abraçado a Biancardi enquanto ambos descansavam em um resort de luxo. Chamou, ainda, atenção para as tatuagens na perna do jogador, e para o look escolhido pela namorada.

"Ele [Neymar] usava um boné de beisebol para trás na cabeça e protegia os olhos atrás de um par de óculos escuros. A atriz Bruna, 26, deu uma olhada em seu físico em forma enquanto usava um top de biquíni preto por baixo de uma camisa branca aberta", escreveu o Daily Mail. Biancardi tem 27 anos de idade. Marquezine é quem tem 26.

Legenda: Até o fechamento desta matéria, a reportagem do Daily Mail mantém o nome errado da atual namorada do jogador. Foto: Reprodução/Daily Mail

A confusão se esticou ao longo da matéria. O jornal disse, inclusive, que o casal estava junto há uma década, quando Neymar e Biancardi assumiram o relacionamento apenas neste ano. "O casal teve um relacionamento intermitente nos últimos dez anos, mas estava de bom humor em seu passeio nesta semana", contou o noticiário inglês.

Viagem com amigos

Neymar foi com amigos e a namorada descansar nos Estados Unidos. O craque do PSG vem publicando recortes da viagem nos Stories do Instagram. Ele já foi visto curtindo clubes noturnos com os amigos e passeando por resort luxuoso.

Legenda: Neymar viajou com os amigos e com a namorada para Miami para relaxar. Foto: Reprodução/Instagram

Comparação com Bruna Marquezine

Essa não foi a primeira vez que Biancardi e Marquezine foram confundidas. Além do primeiro nome, também já foram comparadas fisicamente quando o jogador assumiu a relação.