Jorge Aragão recebe alta médica após ser internado para tratar linfoma

Boa notícia envolvendo Jorge Aragão. O cantor recebeu alta hospitalar neste domingo (23) e foi para casa após ficar internado para tratar um linfoma não Hodgkin - um tipo de câncer com origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada.

A equipe do compositor informou que ele se sente bem e está recebendo o apoio e carinho da família. As informações são do g1.

Aragão estava internado desde a segunda-feira (17). A alta dele aconteceu no início desta tarde. De acordo a equipe médica, ele vem respondendo bem ao tratamento.

O diagnóstico da doença foi confirmado no último dia 15 de julho. A equipe de Jorge Aragão emitiu um comunicado em que agradece o apoio e carinho dos fãs com o cantor durante esse processo.

Características do linfoma não Hodgkin

Os linfomas não-Hodgkin (LNH) são um grupo complexo de mais de 80 tipos distintos da doença. Após o diagnóstico, a doença é classificada de acordo com o tipo de linfoma e o estágio em que se encontra (extensão).

Eles são agrupados de acordo com o tipo de célula linfoide afetada, se linfócitos B ou T. Para fins de classificação, também são considerados o tamanho, a forma e o padrão de apresentação ao microscópio.

Essas informações são importantes para selecionar adequadamente a forma de tratamento. Podem surgir em diferentes partes do corpo e representam 80% dos casos de linfoma.

Legenda: Equipe do cantor emitiu um comunicado em que agradece o apoio e carinho dos fãs com o cantor durante a doença Foto: Divulgação

Nos últimos 25 anos, o número de novos casos duplicou, em especial em pessoas acima dos 60 anos de idade, mas ainda não se sabe os reais motivos para o surgimento deste tipo de câncer.

O LNH pode atingir linfonodos e órgãos extranodais (aqueles que ficam fora do sistema linfático), sendo os locais mais frequentes medula óssea, trato gastrointestinal, nasofaringe, pele, fígado, ossos, tireoide, sistema nervoso central (relacionado ao HIV), pulmão e mama.

Além de Jorge Aragão, outros famosos, a exemplo dos atores Edson Celulari, Reynaldo Gianecchini e Caike Luna, a ex-presidente Dilma Rousseff e a autora de telenovelas Gloria Perez, também tiveram a doença diagnosticada.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil