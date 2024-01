Jojo Todynho revela preocupação com avó internada em CTI após trombose

Prestes a começar a sua participação no Mesacast do BBB 24, Jojo Todynho usou os stories do seu Instagram, nesta quinta-feira (4) para expor uma situação delicada com a saúde da sua avó. A funkeira explicou aos fãs que Dona Rita está internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) após sentir fortes dores nas pernas. A matriarca foi levada ao hospital, onde passou por exames, e os médicos optaram por deixá-la sob observação.

Antes de buscar ajuda médica, Jojo contou o que a avó estava sentindo: "Ela está com a perna machucada, ou melhor, sentindo dor. Há algum tempo, a minha avó teve trombose e teve que usar uma meia especial e um gel… Ontem ela me ligou dizendo que está com a perna muito escura e com muita dor".

Em seguida, completou: "A minha tia já agendou a consulta dela, mas eu vou buscá-la e levá-la na emergência, pelo menos para verificar. Ela está sendo medicada, mas vamos ver se não é alguma coisa que a gente não está sabendo. Aqui é assim e a gente já leva para o hospital".

Após dona Rita fazer os exames, a famosa gravou novos vídeos e revelou detalhes sobre a situação: "[Os exames] Acusou trombose, algo que minha avó já teve anos atrás, mas voltou. Porém, dessa vez, está acima do joelho…. Com isso, ela vai ter que ficar em observação no CTI. Eu vou passando tudo para vocês depois".

A artista explicou ainda que terá que contratar uma profissional para cuidar da avó assim que ela deixar o hospital. "Dá uma dor no coração. Agora é cuidar, vou ter que colocar uma cuidadora para ela, ela não gosta. Mas deixei ela lá com os médicos maravilhosos".