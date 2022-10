Jojo Todynho processa Nego Di por piada gordofóbica: 'medidas estão sendo tomadas'

Jojo Todynho entrou com uma ação contra Nego Di após um comentário gordofóbico feito pelo humorista. Ele debochou do ensaio fotográfico inspirado na versão live-action de "A Pequena Sereia", realizado pela cantora para a revista Glamour.

Em uma sequência de vídeos nos stories do Instagram, Todynho afirmou que o caso agora está na Justiça. "Com gente da laia dele, a gente trata assim", disse. As informações são do Extra.

"Inclusive, estou ajudando as milhares de pessoas que ele deu o golpe. Ao invés de ele estar preocupado com a minha vida, porque eu estou trabalhando, multiplicando meus bens, ele tinha que estar preocupado em trabalhar e ressarcir as pessoas que ele causou dano (...)", completou.

No início do mês passado, o militar Lucas Souza, marido da cantora, postou um vídeo indignado chamando Nego Di de "bosta", "merda", "otário", "ridículo", "nojento" e "porco" por conta do vídeo que ele fez debochando do ensaio da esposa.

Retirado do ar

O vídeo com o primeiro comentário que Nego Di fez sobre o ensaio de Jojo foi retirado do ar após denúncias de Lucas e de internautas. O ex-BBB falou sobre isso nos stories.

"Vivemos num momento onde os únicos que não podem fazer piadas são os comediantes", postou Nego Di.