Jojo Todynho manda recado para Oruam após ele ser detido pela polícia do RJ

A cantora Jojo Todynho mandou um recado para o rapper Oruam nas redes sociais, nesta quinta-feira (20), horas depois ele ter sido detido no Rio de Janeiro por direção perigosa. O artista tentou fugir de uma abordagem policial, mas acabou sendo levado para a delegacia e foi solto horas depois após pagar fiança.

A artista explicou que acompanhou o caso na mídia, disse que é amiga dos familiares do rapper, e aproveitou o momento para dar uma bronca em Mauro, nome de batismo do cantor.

“O Mauro é um menino maravilhoso. Só que o que acontece, o Mauro é o jovem, né? Que acha que a vida é um morango. E aí, essa tropa aí... ele vai ver a realidade, de que quem é amigo dele mesmo são os familiares. Botam pilha, e ele vai lá e faz, né? Também, pela inconsequência de achar que está acima da impunidade. É isso que eu falo para vocês, jovens. Se pega um policial despreparado, tem noção da merda? Mauro, quem gosta de você é sua família, o povo bota pilha, porque na hora, não fica um, tá? Acorda, filho”, disse Jojo.

“Por ter um carinho por você, por seus familiares, que eu deixo esse recado para você e para outros jovens. Se a sociedade já te taxa e te pinta da forma que eles fazem, você vai entregar o boi? Vai ensinar embaixo? Porque é isso que o povo quer ver, desgraça! É só isso que acontece no nosso país. E aí, não vai poder vir com discurso e dizer que foi racismo, porque não foi! É inconsequência! Falta de responsabilidade com a sua vida e com a vida de outras pessoas”, continuou a artista.

Reflexão

Jojo seguiu fazendo uma reflexão nos Stories, e pediu para os jovens acordarem para a vida: “Jovens, parem com esse negócio de tropa, porque na hora que a pica entra, não fica uma tropa! Acordem para a vida, cara! Pelo amor de Deus! Não precisa estar fazendo isso, passando por isso. Dê valor às pessoas que estão do seu lado e te dão conselhos. Antigamente, minha tia falava no meu ouvido. Mas se eu não tivesse escutado a minha tia, eu estava aí, sem futuro, cheia de filho, apanhando pela rua, de macho, Deus me livre e guarde, ou envolvida com drogas. Porque quando a gente é jovem, inconsequente, a gente não quer escutar ninguém. A gente quer viver a vida e acha que a vida é um morango. Não é! Busque sabedoria, maturidade. Porque um dia você vai olhar para trás e vai se envergonhar das coisas que você faz, já fez”, concluiu.

O rapper Oruam é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, preso desde 1996 por tráfico e homicídio.