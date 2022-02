Jojo Todynho comemora pré-aniversário e mostra tatuagem do marido feita para ela

A cantora Jojo Todynho compartilhou o presente carinhoso que recebeu do marido, Lucas Sousa, com quem casou recentemente. Em um jantar de pré-aniversário durante a lua de mel do casal, ela revelou que ele fez uma tatuagem com o nome dela na costela.

'Jordana Geise'

O desenho foi feito com o nome de batismo da artista, 'Jordana Geise', e foi mostrado na véspera do dia em que ela completa 25 anos. Recentemente, Jojo e Lucas vieram a Jericoacoara, no Ceará, para comemorar o enlace.

"Meu Deus, essa surpresa pré-niver. Eu te amo, marido. Meu Deus, ainda fez tattoo com meu nome. Estou me tremendo toda, aí meu Deus", escreveu Jojo na legenda da foto publicada no Instagram.

Nos comentários, amigos e fãs da artista parabenizaram o casal, além de deixarem desejos de felicidade nessa nova fase.