Johnny Depp está namorando advogada que o defendeu em processo no Reino Unido, diz jornal

O ator Johnny Depp, 59 anos, estaria namorando uma de suas advogadas que o defendeu em processo no Reino Unido, conforme o site TMZ. Joelle Rich representou o astro de Hollywood contra um caso de difamação publicado pelo jornal britânico "The Sun".

Em 2022, o ator foi chamado de "espancador de esposa" pelo jornal, mas perdeu o processo. Depp é conhecido por sua atuação na franquia "Piratas do Caribe" (2003-2017) e no filme "Edward Mãos de Tesoura" (1990).

Apesar dos fãs terem especulado um relacionamento entre ele e a advogada Camille Vasquez, após o processo contra Amber Heard, Joelle nem mesmo participou da equipe do julgamento realizado em Virginia, nos Estados Unidos. O US Weekly apontou que ela esteve presente no tribunal para dar apoio.

O TMZ ainda detalhou que Joelle está em processo de divórcio do marido com quem tem dois filhos. Ela atua no Reino Unido, tendo experiência "em proteger a privacidade dos indivíduos contra intrusões injustificadas e atenção da mídia", conforme detalha na biografia oficial.

A advogada também "trabalha para defender a reputação (dos clientes) contra alegações falsas e difamatórias na mídia impressa, online e nas mídias sociais".