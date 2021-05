'Jogo de Panelas', quadro do 'Mais Você', foi gravado em Fortaleza e terá prêmio de R$ 15 mil

A nova edição do quadro 'Jogo de Panelas', do programa 'Mais Você', foi anunciada nesta segunda-feira (10) e a principal novidade é a localidade: as gravações foram feitas completamente em Fortaleza, com cinco participantes na disputa.

Gravado em novembro de 2019, o vencedor da competição só será revelado agora, com o prêmio de R$ 15 mil prestes a ser entregue. Segundo o programa, que é comandado por Ana Maria Braga, os moldes continuam os mesmos, e vence o participante com o melhor jantar temático entre os cinco.

Um dos cearenses integrantes do quadro, o professor de Educação Física Gleidson Galvão explica que a vontade de participar era antiga.

Gleidson Galvão Professor de Educação Física "Acompanho o quadro já tem um tempo e não por conta só da culinária, mas por conta da recepção dos amigos, da socialização"

Por isso mesmo, quando as inscrições abriram em 2019, ele não pensou duas vezes. Mesmo desacreditado de que conseguiria ser escolhido, ele resolveu persistir.

"Mandei todos os detalhes que eles pediram, fotos da minha casa, os vídeos. Cheguei até a gravar sem tanta animação, justamente por não acreditar muito, mas deu certo, né?", revelou em entrevista ao Diário do Nordeste.

Conforme informações do próprio participante, duas fases para a escolha foram necessárias. Após a inscrição na época, uma equipe da Rede Globo veio à Fortaleza para conferir a casa e os detalhes dos jantares que seriam gravados na cidade.

Junto dele, outros quatro também estão na disputa. A dona de casa Marilene, que diz ser especialista em quiche de brócolis; o professor Márcio, que ficou três anos sem comer carne e prepara um livro com pratos na cozinha; a analista de marketing Camila, que adora viagens gastronômicas, e o cirurgião-dentista Edison, que tem a cozinha como um local de sentimentos.

Detalhes do quadro

Apesar da expectativa, Gleidson não pode comentar tanto sobre o que está por vir nas manhãs do 'Mais Você'.

Na prática, os participantes precisam ser anfitriões de um jantar, recebendo notas logo após a finalização do mesmo. No entanto, eles não ficam sabendo todos os detalhes.

"A gente não sabe de todas as notas ainda, só a que foi dada no dia do jantar. No dia que nos reunimos, uma pessoa foi sorteada para falar, e essa é a única informação que sabemos", explica

As demais, ele também conta, são segredo da produção do programa e serão apresentadas na final para os telespectadores e competidores.

Ainda assim, logo de cara, Gleidson revela ter preparado um jantar muito especial, com parte da identidade que possui na cozinha. Entretanto, nenhuma referência regional deve aparecer no menu.

Enquanto isso, a relação íntima que possui na cozinha desde a infância, local onde viu a força da mãe e da avó, deve estar presente no que será mostrado na televisão.

"Quando conheci minha atual esposa, comecei a cozinhar para agradá-la, e isso foi virando um hábito nosso. Hoje em dia, me aperfeiçoei e gosto até de cozinhar para os amigos, para o restante da família", se orgulha ao finalizar.