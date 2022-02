Jogo da Discórdia terá plaquinha na testa e provas do anjo e líder consequências, diz Boninho

Boninho, diretor do Big Brother Brasil (BBB) 22, revelou como serão as dinâmicas do líder, anjo e Jogo da Discórdia da próxima semana. No Instagram, ele postou vídeo detalhando como será cada momento.

Através do Instagram, o diretor do reality show detalhou que está preparando dinâmicas com consequências e que o próximo Jogo da Discórdia será aquele com plaquinhas na testa dos brothers.

Assista:

“Semana quente no BBB! A gente tá preparando uma prova do líder com consequências, uma prova do anjo com consequências e o joguinho da discórdia com aquela brincadeira de oh… ‘põe na testa o que você acha dele’. Acho que promete!", contou Boninho.

Na última prova do anjo, Jade ficou em último na dinâmica e foi parar no castigo do monstro e, consequentemente, deixou o vip e foi para a xepa.