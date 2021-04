Jogo da discórdia do BBB 21 terá formação de novos pódios nesta segunda-feira (12)

O tradicional jogo da discórdia no BBB21 contará com uma dinâmica realizada no início do reality. Neste domingo (11), Tiago Leifert confirmou que os brothers terão que formar novamente o pódio de cada um deles — nesta segunda-feira (12).

Os participantes do BBB 21 montaram o pódio pela primeira vez com menos de um mês de programa. Na oportunidade, eles ainda tiveram que indicar quem não ganharia o reality de jeito nenhum.

No último mês do programa, com apenas 10 participantes e um histórico de conflitos, os participantes vão revelar detalhes do jogo para muita gente com a formação de um novo pódio.

Relembre os primeiros pódios dos participantes que permanecem na casa:

Arthur

Pódio: 1º Lugar: Arthur/ 2º lugar: Projota / 3º Lugar: Carla Diaz

Caio

Pódio: 1º Lugar: Caio/ 2º lugar: Rodolffo / 3º Lugar: Sarah

Camilla de Lucas

Pódio: 1º Lugar: Camilla / 2º lugar: João Luiz / 3º Lugar: Carla Diaz

Fiuk

Pódio: 1º Lugar: Fiuk/ 2º lugar: Karol Conká/ 3º Lugar: Lumena

Gilberto

Pódio: 1º Lugar: Gilberto / 2º lugar: Sarah/ 3º Lugar: Juliette

João Luiz

Pódio: 1º Lugar: João Luiz / 2º lugar: Camilla de Lucas / 3º Lugar: Carla Diaz



Juliette

Pódio: 1º Lugar: Juliette/ 2º lugar: Viih Tube/ 3º Lugar: Gilberto

Pocah

Pódio: 1º Lugar: Pocah / 2º lugar: Karol Conká/ 3º Lugar: Thaís

Thaís

Pódio: 1º Lugar: Thaís / 2º lugar: Pocah/ 3º Lugar: Lumena

Viih Tube

Pódio: 1º Lugar: Viih Tube/ 2º lugar: Juliette / 3º Lugar: Nego Di