Jogo da discórdia hoje: veja como foi a dinâmica do BBB 22 desta segunda (18/04)

O tradicional Jogo da Discórdia deve movimentar os ânimos dos brothers na noite desta segunda-feira (18) no Big Brother Brasil 22.

Além da temida dinâmica, na edição de hoje o público conferiu a repercussão da eliminação de Jessilane, e da formação de mais um paredão, desta vez entre Gustavo, Eliezer e Paulo André.

Na casa mais vigiada do Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt dará as instruções sobre o Jogo da Discórdia e os participantes devem que explicar o motivo de suas escolhas no decorrer da dinâmica.

De quem sente mais falta?

Eliezer: Eslô

Eslô Douglas Silva, o DG: Jessi

Jessi Paulo André, o PA: Jade

Jade Pedro Scooby: Jessi

Jessi Gustavo: Laís

Laís Arthur: Eslô

Formação do Paredão

Gustavo, Eliezer e Paulo André estão no 16º paredão do programa. Os brothers acabaram na berlinda após paredão formado no último domingo (10), logo depois da eliminação de Jessi. Mais um participante deixa o reality show na terça-feira (19).

Conforme aponta o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste desta semana, Gustavo deve ser o 15ª eliminad do BBB 22. O brother recebeu 62,7% dos votos dos leitores até o fim da tarde desta segunda.

Como foi a formação?

O líder Pedro Scooby começou a dinâmica indicando Eliezer direto ao paredão. Na justificativa, o brother apontou que não queria votar em seus aliados no jogo.

Na votação da casa no confessionário, o mais votado foi o Gustavo. Com direito a contragolpe, Gustavo puxou Paulo André, formando o paredão triplo.