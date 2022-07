Jogadora de vôlei Key Alves diz faturar até R$ 100 mil por mês com Only Fans

Jogadora do time de vôlei Osasco São Cristóvão Saúde, a líbero Key Alvez disse, em entrevista ao portal Uol, estar lucrando com a plataforma Only Fans, onde recentemente criou um perfil para a venda de fotos sensuais. Por mês, afirmou, chega a ganhar R$ 100 mil.

Ela disse que a ideia do perfil veio após o hype em suas redes sociais. Com mais de 2,7 milhões de seguidores no Instagram, ela se tornou a jogadora de vôlei mais seguida do mundo.

"Na minha cabeça de empresária e capricorniana, decidi ganhar dinheiro. Por coincidência, um empresário me mandou uma mensagem me dizendo que ele cuidava da plataforma e que eu tinha que fazer um perfil. Eu já postava fotos sensuais no Instagram e podia lucrar com elas. Eu topei", disse.

"Só disse que não faria fotos nua, que não é do meu caráter. Eu tenho família. Talvez mais pra frente... Agora não. E ele me tranquilizou dizendo que as fotos sensuais vendiam bem e que preservariam minha imagem como atleta. Fazemos isso de um jeito perfeito", acrescentou.

Lucro alto

Key Alvez diz ainda que o ganho de R$ 100 mil não considera outras propagandas e patrocínios por meio do Instagram.

"Eu nunca vi tanto dinheiro de perto. Sou de família humilde, meus pais moram na favela até hoje. Graças a Deus, com essas condições que tenho, a vida deles está mudando".

A jogadora também fala sobre o julgamento que sofreu após criar o perfil. "Quando comecei foi tenso. Meu time me olhava torto, as pessoas falavam na internet. Mas passou rápido. Coisa de semanas a galera já tinha esquecido", disse.