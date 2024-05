João Velho, filho de Paulo César Pereio, chora no velório do pai

João Velho, um dos filhos do ator Paulo César Pereio, foi flagrado chorando muito no velório do pai, nesta terça-feira (14), no Rio de Janeiro. Paulo César morreu no domingo (12), aos 83 anos.

Cissa Guimarães, ex-mulher do ator, e os outros filhos do artista, Tomás Velho, Laura Velho e Gabriel Velho, também estiveram no velório para o momento de despedida.

O local do velório foi todo decorado em homenagem a Paulo César, com fotos de cartazes de filmes estrelados por ele, além de coroa de flores de amigos, colocadas em volta do caixão.

Paulo César Pereio

O ator tratava uma doença hepática avançada, e foi levado ao hospital já em estado grave.

Além de Cissa Guimarães, Paulo César também se relacionou com Neila Tavares e Suzana César de Andrade. Ele morava no Retiro dos Artistas, há três anos.

“Estou aqui desde o começo da pandemia, dessa crise do coronavírus. Achei que vir para cá seria uma maneira de me salvar. Vim para sobreviver. Eu moro em São Paulo, tenho meu apartamento lá. Não teve outro jeito. Mas estou bem de saúde”, explicou ao Extra, em 2020.