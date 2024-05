João Guilherme homenageia a mãe e juventude dela impressiona fãs: 'linda demais'

O ator João Guilherme, de 22 anos, publicou uma foto ao lado da mãe, Naiara Ávilla, do irmão, padrasto e animais de estimação para homenagear a genitora no Dia das Mães, celebrado no domingo (12).

“Foi ela quem juntou toda essa galera, família que eu chamo. Não pediria para que fizesse nada diferente. Te amo! Você é pura luz, minha mãe, salve suas forças”, escreveu o artista na legenda da imagem.

Nos comentários do post, o que surpreendeu os seguidores de João Guilherme foi a juventude da mulher. “Gente, a mãe é mais nova que ele. É linda demais”, elogiou uma pessoa.

“Pensei que era irmã”, disse outra. “Ela parece sua irmã de tão linda e novinha”, escreveu mais uma fã.

Quem é Naiara Ávilla?

Naiara tem 42 anos e é jornalista e empresária. Ela é irmã mais velha do músico Pe Lu, que fez parte da banda Restart. Naiara se envolveu com Leonardo, pai de João Guilherme, quando era dançarina do grupo Raça Pura, em 2001. Na época, Leonardo estava separado de Poliana Rocha.

João Guilherme sempre morou com a mãe, e sempre a enaltece nas redes sociais.