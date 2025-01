João Gomes compartilha fotos da festa de aniversário de um ano do filho

João Gomes compartilhou, neste sábado (18), com os mais de 16 milhões de seguidores os registros da festa de aniversário de um ano de Jorge, primeiro filho do cantor com a influenciadora Ary Mirelle. A festa teve como tema o universo do circo.

A celebração enorme e para lá de fofa aconteceu no dia 16 de janeiro, no Santo Capim Aldeia, em Camaragibe, Pernambuco. Na sexta-feira (17), Ary já havia dado um gostinho do que foi a festa.

O Circo de Jorge contou com palhaços, pernas-de-pau e réplicas de animais.

Veja também João Lima Neto João Gomes diz ter se isolado mais para cuidar do filho em 2024 e revela olhar pela MPB para 2025 É Hit João Gomes e Ary Mirelle curtem dias de férias em Fernando de Noronha

No dia da comemoração, os dois homenagearam o bebê em uma postagem que reuniu vídeos desde quando souberam da chegada dele. “1 ano do nosso maior amor… nosso Jorge, nosso guerreiro. Você é tão amado meu filho, você foi tão esperado”, escreveram eles no post conjunto.

Eles continuaram: “Não imaginamos nossa vida sem você mais, e não conseguimos nem lembrar de como era a vida antes de você chegar. Você chegou e mudou tudo, mamãe e papai somos loucos por você! Deus sabia o quanto que precisamos de você em nossas vidas. Você é nosso amor, nossa paz, nossa felicidade. Feliz primeiro aninho de vida, pinguinho. Que ano lindo e feliz ao seu lado. Deus te abençoe e te proteja, meu amor. Papai e mamãe te amam e cuidam muito.”

Casamento deixou João “liso”

Legenda: A festa aconteceu em Pernambuco, no dia do aniversário de Jorge Foto: Fotos: Reprodução/Instagram

Em recente entrevista para a Quem, o artista falou sobre a festa de casamento e, claro, a de um ano de Jorge. “Ela me deixou liso porque eu me casei com ela! Casamento gasta demais, pô. E agora ela tá aí, organizando a festa do menino. Depois, quem vai pagar o pato sou eu, já sei”, brincou.

João também resumiu o ano passado: “Eu acho que 2024 foi um ano muito família. Foi um ano em que aproveitei bastante e procurei a melhor forma de cuidar de todos. Mas, hoje, sinto que precisamos voltar àquele ritmo. Sinto falta do ritmo de estúdio, de música nova... O Jorge já está um pouco mais grandinho, então a gente pode aproveitar isso.”