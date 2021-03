Jô Soares é vacinado contra Covid-19 em São Paulo

O apresentador Jô Soares foi vacinado contra a Covid-19 no último sábado (27), no drive-thru do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. Com 83 anos, Jô foi um dos idosos que receberam a primeira dose do imunizante logo no início da fase direcionada a pessoas de 80 a 84 anos.

Soares fez aniversário recentemente, no dia 16 de janeiro, e está aposentado desde dezembro de 2016, quando deixou a televisão após o fim do Programa do Jô. A atração foi ao ar na Rede Globo por 16 anos.

Quem registrou o momento foi a repórter Natacha Mazzaro, da CBN. Na imagem, ele mostrou o comprovante de vacinação. "Mais um vacinado aqui no drive-thru do Pacaembu: Jô Soares", escreveu ela no Twitter.

Famosos vacinados

O médico Drauzio Varella, de 77 anos, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no dia 15 de fevereiro. Além dele, o cartunista Mauricio de Sousa, de 85 anos, foi vacinado na sexta-feira (12) em São Paulo.

Também já receberam a primeira dose o humorista Renato Aragão, 86, e Silvio Santos, 90, que foi vacinado na quarta-feira (10). A informação foi divulgada por Rebeca Abravanel, uma das filhas dele, nas redes sociais.

Enquanto isso, dias antes, na terça-feira (9), foi a vez de Stenio Garcia tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado dentro do carro em um posto de drive-thru no Rio de Janeiro.

'O dia mais aguardado'

Também no dia 9 de fevereiro, ator Ary Fontoura, de 88 anos, tomou a dose da imunização contra a Covid-19, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele compartilhou um vídeo nas redes sociais tomando a vacina dentro do carro, se disse esperançoso e definiu o momento como "o dia mais aguardado".

Já no dia 6 de fevereiro, a atriz Fernanda Montenegro, 91, se vacinou contra a doença no Rio de Janeiro. "Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis; ao SUS e seus colaboradores; aos postos de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos",

'A ciência venceu'

Na sexta-feira (5), o ator Lima Duarte foi vacinado em Indaiatuba, cidade onde mora no interior de São Paulo. Ele, que tem 90 anos, aproveitou a vacinação em sistema de drive-thru e postou o registro em seu Instagram com belo texto.

Também no dia 5 de fevereiro, a cantora Elza Soares, 90, tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segurando a bandeira do Brasil.