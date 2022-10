Jesus Luz manda a ex, Carol Ramiro, sair da casa em que morava com a filha

A separação entre o DJ Jesus Luz e a modelo Carol Ramiro, que não estão juntos desde junho, parece ter ganho mais contornos dramáticos. Agora, segundo o jornal Extra, ele teria mandado a ex-companheira procurar outra moradia para viver, já que residia no apartamento dele.

Carol, que também é DJ e influenciadora, vivia na antiga casa em que os dois viveram no Itanhangá, Zona Sul do Rio de Janeiro, com a filha dos dois. Eles mantiveram um relacionamento amoroso por sete anos.

A partir de agora, com a mudança, ela passou a viver em um apartamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, perto de onde vivia por conta da escola da menina.

Ainda conforme informações do Extra, Jesus teria alegado que vai alugar o imóvel, o que teria deixado os amigos de Carol bastante revoltados. Todos teriam aconselhado a infuenciadora a entrar na Justiça contra o ex-companheiro.

Jesus Luz segue morando com a atriz e bailarina Aline Campos, com quem passou a manter um romance desde que anunciou a separação com Carol Ramiro. O DJ estaria pagando a pensão da filha, enquanto as demais despesas estariam correndo por conta de Carol.