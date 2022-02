Jessilane, do BBB 22, é aprovada em concurso no DF

A professora Jessilane, uma das confinadas na casa do Big Brother Brasil 22, foi aprovada em um concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal para temporários. A informação foi confirmada pelo jornal Metrópoles no início da tarde desta terça (1).

O resultado do certame foi divulgado ainda na segunda-feira (31) por meio do site da banca organizadora, a Quadrix.

Jessi não sabe da aprovação

Na lista dos aprovados, o nome de Jessilane Alves de Sousa é visto, mas a sister ainda não sabe da conquista, já que os confinados do programa não podem receber informações externas ao jogo.

Jessi, inclusive, é uma das emparedadas da semana no BBB 22 e concorre pela votação do público junto com Rodrigo e Natália, alguns de seus aliados dentro do programa. Segundo levantamento do Diário do Nordeste, Natália é a favorita para deixar a competição.