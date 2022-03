Jessilane chora por ser vetada de prova do líder por Paulo André

A professora Jessilane foi mais uma vez alvo do jogo de Paulo André no Big Brother Brasil (BBB) 22. Na quinta-feira (3), ela foi vetada pelo atleta na prova do líder. Emocionada, ela chorou na área externa da casa com Linn da Quebrada, que também foi barrada na prova.

Depois da prova do líder que coroou Pedro Scooby, Jessilane lamentou viver sendo alvo de ataques na casa. Além disso, ela vai para sexta semana na xepa. "Ai, tô tão triste", declarou ela. Linn da Quebrada a consolou: "Eu sei, amiga".

"Ai, que raiva", completou a bióloga. "Vamos pensar que não foi por nós", comentou a cantora. "Ai, Deus, por favor, me abençoa", pediu Jessilane. Linn comentou: "O Brasil tá vendo, mulher. O quanto você quer, o quanto a gente quer".

Em seguida, Lucas chegou próximo delas e Linn brincou: "Custava você ganhar, Lucas?".