Jéssica Ellen e Dan Ferreira anunciam que esperam o primeiro filho

A atriz Jéssica Ellen compartilhou com os fãs que está grávida de primeiro filho com o noivo, Dan Ferreira. A novidade foi publicada pela artista no Instagram, nesta segunda-feira (16).

Publicando música de Lenine na legenda da foto, ela comemorou: "Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu, me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida não para!". Na imagem, Jéssica aparece ao lado de Dan, segurando sapatos de bebê.

Fãs e amigos famosos do casal celebraram a novidade e desejaram felicitações à família. "Vem aí a criança mais linda desse Brasil! Saúde amores!", escreveu Taís Araújo. "Muito, muito amor", comentou Sabrina Sato. "Ahhhhhh, parabéns! Que amor! Saúde! Amém", celebrou Tatá Werneck.

Dan Ferreira também aproveitou a postagem para se declarar para a atriz: "Te amo tanto!", disse.