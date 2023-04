Jeremy Renner, o 'Gavião Arqueiro', divulga novas imagens do acidente que o esmagou: veja fotos

Uma série de imagens do acidente e da recuperação do ator Jeremy Renner foi divulgada nessa quinta-feira (6). Conhecido por interpretar o super-herói da Marvel, Gavião Arqueiro, o artista de 52 anos teve parte do corpo esmagado por uma máquina de remover gelo em janeiro deste ano e quase morreu.

Um novo trecho da entrevista dele para Diane Sawyer, no programa Good Morning America, foi divulgado pela emissora norte-americana ABC nesta semana. Na atração, é possível observar o local onde ocorreu acidente, que possui diversas marcas de sangue.

Legenda: Intérprete do Gavião Arqueiro disse que faria tudo novamente para salvar vida do sobrinho Foto: reprodução/ABC

Era sangue, uma boa quantidade de sangue. E ele estava com tanta dor e tinha sons que estavam saindo dele... Havia tanto sangue na neve que, quando olhei para a cabeça dele, parecia que estava completamente rachada", detalhou o vizinho de Renner, Rich Kovach, à produção.

O homem foi uma das pessoas que ajudou o ator após o atropelamento. Na ocasião, ele pediu para a companheira dele, Barb Flecther, também auxiliar. A mulher chegou a usar uma toalha para aplicar "pressão" na região da cabeça do artista devido à quantidade de sangue que viu. "Ele estava lutando para respirar", detalhou.

Legenda: Ator teve mais de 30 fraturas Foto: reprodução/ABC

Legenda: Renner chegou a ficar de cadeira de rodas após o episódio Foto: reprodução/ABC

Legenda: Artista ficou em estado grave e quase morreu devido ao acidente Foto: reprodução/ABC

ASSISTA À ENTREVISTA

Ator escreveu mensagens de despedida

Na entrevista, Renner disse que lembra de toda a dor que suportou, mas também chegou a se questionar se ficaria com sequelas se não tivesse se recuperado totalmente.

“Como será o meu corpo? Serei apenas uma espinha e um cérebro como um experimento científico? Essa é a minha existência agora? Como vai ser a minha existência?”, relembrou.

O artista disse que chegou a achar que morreria, devido ao estado grave que chegou ao hospital, então escreveu uma série de mensagens de despedida no próprio telefone, que teria servido como as "últimas palavras" dele para a família.

"Anotei no meu telefone minhas últimas palavras para a minha família. Se eu estivesse lá, sozinho, teria sido uma maneira horrível de morrer", confessou.

Na entrevista, ele ainda disse que, apesar de ter passado pela experiência traumática e ter quebrado mais de 30 ossos devido ao acidente, teria feito tudo de novo para salvar a vida do sobrinho. "Perdi muita carne e osso, mas fui reabastecido e reabastecido com amor - e titânio", brincou.