Jennifer Nascimento é apontada como a Gata Espelhada do 'The Masked Singer Brasil'

A cantora e atriz Jennifer Nascimento está sendo apontada nas redes sociais como a voz por trás da Gata Espelhada, do "The Masked Singer Brasil". A personagem misteriosa se apresentou na segunda rodada do reality da TV Globo na noite desta terça-feira (17).

A Gata Espelhada cantou "Can’t Take My Eyes Of You", de Lauryn Hill. Uma das juradas, a atriz Taís Araújo também achou que se trata de Jennifer.

Confira a apresentação:

Jennifer, de 28 anos, ficou conhecida por interpretar Solange em "Malhação Sonhos". Em 2017, ela venceu a segunda temporada do reality musical "Popstar".

"Eu te garanto que essa gata aqui é de uma espécie única. Sou rápida, sagaz, curiosa e muito intensa. E sou amante da arte, seja ela qual for! A minha vida só tem sentido se eu conseguir emocionar o público de alguma forma", disse a Gata Espelhada em uma das dicas.

Gata Espelhada x Boi-Bumbá

A Gata Espelhada, que ainda foi apontada pelos jurados Edu Sterblitch, Simone e Rodrigo Lombardi como Alessandra Maestrini, Marina Elali e Priscilla Alcantara, perdeu o combate contra o personagem Boi-Bumbá.

O Boi-Bumbá cantou "Admirável Gado Novo", de Zé Ramalho, deu a dica que sua cor favorita é azil e que deixou a escola aos 14 anos para seguir seus sonhos. Os palpites dos jurados foram Almir Sater, Fábio de Melo, Sorocaba e Silvio Brito.