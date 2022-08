Jennifer Lopez e Ben Affleck são vistos em hospital na véspera da festa de casamento

Os artistas Jennifer Lopez, 52, e Ben Affleck, 50, vivenciaram um susto, momento antes do casamento planejado para este fim de semana, depois da mãe do ator cair e cortar a perna nesta sexta-feira (19). Uma ambulância precisou ser acionada para a residência do casal e o caso foi registrado pelo jornal Daily Mail.

Informações sobre o acidente com a mãe de Ben Affleck, Christopher Anne Boldt, foram repassadas ao Daily Mail junto com imagens da ambulância saindo do local, além de fotos da família no hospital.

O próprio ator acionou a equipe médica quando encontrou a mãe, que acabou cortando a perna na ocasião. A ambulância chegou por volta do meio dia e levou 20 minutos na propriedade até seguir para o hospital.

Os artistas foram vistos no corredor e depois acompanhados de Christopher, que apareceu numa cadeira de rodas. Ainda assim, uma fonte do veículo internacional repassou que o acidente não foi sério.

Como será a festa casamento

A família estava numa mansão no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, onde se preparam para a celebração do casamento de Jennifer e Ben. A festa principal deve acontecer neste sábado (20) e um churrasco em família deve dar continuidade à comemoração no domingo (21).

Os dois oficializaram a união em julho deste ano, em Las Vegas, mas a história do relacionamento é antiga. J.Lo e Ben Affleck noivaram em 2002 e chegaram a adiar o casório, planejado para 14 de setembro de 2003, por causa da “atenção excessiva da mídia”.

O casamento não aconteceu na época, e o relacionamento chegou ao fim em janeiro de 2004. Os artistas se reencontraram e voltaram a se relacionar no ano passado, depois que J.Lo terminou o noivado com o ex-jogador profissional de beisebol Alex Rodriguez.