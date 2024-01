Jennifer Aniston estaria chateada com acusações contra Matthew Perry, diz jornal

A atriz Jennifer Aniston, 54 anos, teria ficado chateada e triste após surgirem acusações contra o colega de elenco de "Friends", Matthew Perry. O ator, que faleceu em outubro do ano passado, foi acusado de agredir a ex-noiva Molly Hurwitz e de ter mentido sobre a sobriedade dele.

Conforme uma fonte revelou à Closer Magazine, Aniston teria ficado "entristecida" com o caso. "A última coisa que eles (o elenco de 'Friends') querem é dar qualquer tipo de peso a essas alegações terríveis, mesmo abordando-as, mas estão todos muito estressados e tristes com essa onda de negatividade em relação a Matthew e não sabem como proceder", afirmou.

A fonte ainda acrescentou: "eles querem se lembrar do Matthew gentil e amoroso que conheceram".

Sobre as acusações, uma pessoa — que não quis ser identificada — declarou ao Daily Mail que Perry tinha medo de ser abandonado, que não controlava as próprias emoções, e teria reagido "violentamente" a um presente romântico de Molly para outra pessoa.

Na briga, ele ainda teria jogado uma "mesa de centro" contra a noiva. O relacionamento terminou após a discussão.

Morte de Matthew Perry

A conclusão das autoridades foi que a morte da estrela de Friends foi "acidental". O intérprete de Chandler Bing, em Friends, foi encontrado morto aos 54 anos com sinais de afogamento na banheira de sua casa, em Los Angeles, no dia 28 de outubro do ano passado.

Ele faleceu por conta dos efeitos do uso excessivo de quetamina, uma substância utilizada como droga recreativa e também no tratamento de depressão, segundo o site estadunidense TMZ. De acordo com o médico legista, a quetamina causou "super estímulo cardiovascular e insuficiência respiratória".

Além do uso "agudo" da quetamina, "entre os fatores que contribuíram para a morte do senhor Perry figuram o afogamento, a doença arterial coronária e os efeitos da buprenorfina (utilizada para tratar o transtorno por consumo de opiáceos)", diz nota do departamento de medicina legal.