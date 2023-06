Jennifer Aniston aparece de cabelos grisalhos e fãs elogiam: ‘continua linda’

A atriz Jennifer Aniston, de 54 anos, publicou um vídeo no Instagram em que aparece com parte da raiz do cabelo branca, e acabou sendo elogiada pelos seguidores nos comentários.

Nas imagens, a artista aparece falando sobre um novo creme de tratamento de sua marca de produtos para cabelo, a LolaVie. No entanto, o que mais chamou atenção foi a sua raiz grisalha, que segue a tendência heringbone highlights, em português conhecida como luzes espinha de peixe.

“Parabéns por permitir que o cinza apareça”, escreveu um seguidor. “Tão bom ver isso. E ela obviamente continua linda”, acrescentou outro.

“Amei a cor e o estilo. Muito fofo”, disse mais um. “Todo mundo tem cabelos grisalhos na faixa dos 50 anos e ela pode tingir se quiser, mas ela fica ótima com essas luzes, na minha opinião”, publicou outro internauta.

Em entrevista à “Allure”, em 2022, Jennifer Aniston falou sobre como encara o processo de envelhecer. “Sinto-me melhor por quem sou hoje; melhor do que jamais me senti aos 20 ou 30 anos, ou aos 40. Precisávamos parar de falar merda para nós mesmos. Você vai fazer 65 anos um dia e pensar: 'Eu estava ótima para caralho aos 53’”.