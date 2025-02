Jeniffer Castro, famosa após se negar a trocar de assento em avião, faz harmonização

Jeniffer Castro ficou famosa nas redes sociais repentinamente, no fim do ano, após se envolver em polêmica em um avião. A mulher foi filmada contra sua vontade, após se recusar a trocar de assento com uma criança.

Com o vídeo viralizado, Jeniffer recebeu muito apoio e decidiu seguir a carreira de influenciadora digital. Atualmente, é seguida por mais de 2 milhões de pessoas no Instagram e passou por uma harmonização fácil. O resultado do procedimento foi divulgado no Gshow.

Veja também Zoeira Equipe de Milton Nascimento explica ausência de brasileiro durante cerimônia do Grammy

Dias após a polêmica do avião, a mulher fez a primeira publicidade nas redes sociais. Agora, meses depois após a polêmica, ela conta com assessoria de imprensa e contato comercial para os trabalhos, e segue fazendo propaganda na internet.

Entrevista

Ainda em dezembro do ano passado, Jeniffer deu sua primeira entrevista, ao programa "Encontro com Patrícia Poeta", e falou sobre ter deixado de ser anônima. Na época, ela já tinha mais de 1 milhão de seguidores em seu perfil.

“Está sendo muito novo. Do nada, chegou esse monte de seguidor. Ainda bem que o pessoal está me acolhendo”, disse, na ocasião.