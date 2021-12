Jared Leto completa 50 anos e exibe tanquinho no Instagram

O ator americano Jared Leto completou 50 anos, neste domingo (26). No Instagram, ele apareceu em foto sem camisa com um pedaço de bolo colorido e a boca suja ao que é simulado como sangue.

"Obrigado por todas os desejos de feliz aniversário", escreveu o ator na rede social. A foto foi curtida 828 mil vezes e recebeu mais de 15 mil comentários.

Com bom humor, os seguidores chegaram a ter dúvidas que o ator estava comemorando meio século. “Como assim você tem 50 anos?!”, escreveu uma fã nos comentários do Instagram.

Trabalhos

Jared Leto também é vocalista da banda 30 Seconds to Mars. No currículo, ele soma ainda um Oscar de "Melhor Ator Coadjuvante" pela atuação no drama ‘Clube de Compras Dallas’ (2013).

Atualmente, ele trabalha nas gravações de "Morbius", produção estrelada por ele, com lançamento previsto para janeiro de 2022. A obra traz o ator no papel de um vampiro dos quadrinhos da editora Marvel Comics.

